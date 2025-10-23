Совет ветеранов Богородского округа подвел итоги работы за 5 лет

23 октября в стенах Центра культуры имени Калиниченко прошла XII отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Богородского округа. Участники подвели итоги работы за пятилетний срок, а также наметили дальнейшие планы.

В частности, остановились на таких вопросах, как работа с молодежью, оказание помощи участникам СВО, налаживание сотрудничества с другими окружными организациями и сообществами. Сегодня Совет ветеранов объединяет 35 тысяч человек. Сюда входят ветераны боевых действий, труженики тыла, узники фашистских лагерей, блокадники.

Также состоялись перевыборы руководства организации. Областной Совет ветеранов вместе с его председателем поддержали кандидатуру действующего руководителя — Николая Огибалова, который продолжит трудиться на благо округа. Состав Совета ветеранов также остался прежним.

Среди почетных гостей, принявших участие в работе конференции, был глава Богородского округа Игорь Сухин. Он подтвердил готовность и впредь поддерживать Совет ветеранов и его благие начинания.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения самых активных участников организации.

«Мы с вами — единомышленники. Потому что ветераны для нас — носители идеологии, которая нам близка и понятна. Мы с вами стоим на одних принципах. Эти принципы сплачивали народ и раньше — в тяжелейшие времена, которые выпали на долю участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, и сегодня, во время серьезных испытаний, когда уже следующее поколение берет на себя полную ответственность за страну», — подчеркнул Игорь Сухин.