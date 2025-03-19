Совет старост сельских территорий появится в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Новое объединение создают в Солнечногорске. Такое решение поддержали на Совете депутатов городского округа. Это даст новый импульс развитию сел, поможет оперативно решать вопросы благоустройства и другие важные задачи.

Создание сообщества позволит координировать деятельность старост, предоставлять им необходимую поддержку и помощь, а также способствовать эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления.

У представителей сельских территорий появится возможность обсуждать вопросы, делиться опытом и предлагать решения по актуальным проблемам.

«Старосты лучше всех знают жизнь своего села изнутри, болеют за него душой. Поэтому наша задача — не просто дать им статус, а обеспечить реальными возможностями для работы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Материально-техническое и организационное обеспечение старост обеспечит администрация муниципалитета. Сейчас в Солнечногорске 64 старосты, избранные на сходах граждан и назначенные решением Совета депутатов. Им предоставляется ежемесячное денежное поощрение за труд.

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