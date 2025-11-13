Совет старейшин Дмитровского округа отметил 25-летие

В Дмитровском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Совета старейшин. Глава муниципального округа Михаил Шувалов поздравил членов Совета с этой важной датой и отметил значимость их вклада в развитие региона.

Совет старейшин был создан в Дмитровском районе для того, чтобы объединить опыт бывших руководителей муниципалитета и крупных предприятий. Первым руководителем организации стала Нина Кудряшова, Герой Социалистического Труда, которая занимала должность первого секретаря Дмитровского горкома КПСС в 1973–1978 годах. В настоящее время Совет возглавляет Юрий Михайлович Ильин.

В своем поздравлении Михаил Шувалов подчеркнул, что многие достижения округа стали возможны благодаря труду и усилиям ветеранов.

«Вы заложили крепкий фундамент во всех отраслях экономики Дмитровского края. Мы с огромной благодарностью перенимаем ваш жизненный опыт и говорим вам спасибо за ваш энтузиазм и оптимизм», — подчеркнул Шувалов.

Глава округа вручил благодарственные письма нескольким ветеранам за их вклад в развитие муниципалитета.