Совет муниципальных образований Подмосковья доставил гумпомощь детям ЛНР

Больше двух тонн гуманитарного груза было передано в Министерство образования и науки ЛНР. В состав отправленных товаров вошли все необходимые вещи для школьников, такие как канцелярские принадлежности, рюкзаки, пеналы, а также повседневная и спортивная одежда и материалы для творчества.

Сбор гуманитарной помощи инициировал Совет муниципальных образований региона, в который вошли муниципалитеты Подмосковья, муниципальные служащие и неравнодушные жители.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин отметил, что команда продолжает важную традицию, связанную с заботой, поддержкой и созданием ярких школьных впечатлений, что отражает одну из характерных черт россиян. Он добавил, что этот важный день для каждого школьника будет наполнен праздничным настроением.

Гуманитарный груз был доставлен общими усилиями представителей аппарата ассоциации, студентов национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и добровольцев из «Народного фронта».

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