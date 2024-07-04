Совет молодежных парламентов при законодателях ЦФО создадут в Подмосковье

Инициативу о создании Совета молодежных парламентов представили в ходе заседания совета законодателей Центрального федерального округа. Мероприятие прошло в Муроме под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО.

Председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова рассказала о необходимости координации усилий и обмена опытом между молодежными парламентами различных регионов.

По словам Татьяны Некрасовой, создание Совета будет способствовать развитию связей между молодежными организациями и государственными структурами, а также обмену опытом и координации работы в данной сфере. Планируется, что Совет будет заниматься формированием и реализацией молодежной политики, защитой прав и интересов молодежи, а также проведением совместных проектов.

«В ходе заседания инициатива была поддержана. „Старшие коллеги поддержали инициативу. Мы благодарны им за внимание к вопросам развития молодёжной политики в регионах ЦФО. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что за 13 лет Молодёжный парламент Подмосковья стал площадкой для самореализации и продвижения важных идей“, — сказала Татьяна Некрасова», — указала Татьяна Некрасова.

Татьяна Некрасова также отметила, что ранее президент объявил о запуске нацпроекта «Молодежь России», в рамках которого предусмотрено активное участие молодежи в общественной и политической жизни страны. Она выразила уверенность в том, что в ближайшем будущем будут созданы проекты в ЦФО, способствующие достижению целей нацпроекта.

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