Совет лидеров избрали в школе № 2 в Свердловском

В Свердловской школе № 2 выбрали лидеров совета «Движения Первых!» 2 октября. В состав вошли ученики 9, 10 и 11 классов.

Совет «Движения Первых!» — это исполнительный орган из числа учеников и наставников, который объединяет представителей первычных отделений городского округа.

Выборы прошли в дружественной обстановке. В результате ученицу 11А класса Алевтину Бродянаю избрали председателем Совета, ученицу 10А Ольгу Мезякаеву — заместителем, а девятиклассницу Эвелину Андрееву — секретарем Совета первых в Свердловской школе № 2.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».