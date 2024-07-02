Совет директоров крупных предприятий состоялся в Чехове

Совет директоров местных предприятий прошел с участием главы городского округа Чехов Михаилом Собакиным. На заседании обсудили противопожарную безопасность, меры поддержки предприятий и трудоустройство студентов.

«При проведении плановой проверки нарушения снижались до минимума, то есть ответственно руководители подходили. Рекомендации, которые мы им давали при профилактическом визите, они выполнили. Оставались реально мелкие, где-то просто не успевали», — уточнил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Чехов Вадим Безноско.

На совете директоров обсудили вопросы противопожарной безопасности. Сотрудники МЧС России помогают бизнесу и проводят профилактические рейды.

На совете также рассказали про меры поддержки бизнеса: гранты, субсидии, займы и налоговые льготы. Глава округа Михаил Собакин предложил создать памятку по мерам поддержки и помочь в сопровождении.

Также затронули вопрос трудоустройства студентов. Директора заводов предложили добавить больше востребованных технических специальностей в программу обучения Чеховского техникума.

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