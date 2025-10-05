Совет депутатов в Химках утвердил новые меры по развитию городского округа

Совет депутатов в Химках провел внеочередное заседание, в ходе которого утвердил корректировки в бюджет, правила продажи земельных участков и включение бюст ветерану Великой Отечественной войны Василия Матвеева в реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов России.

Корректировки в бюджет до 2027 года направлены на развитие социальных программ и городской инфраструктуры.

Также народные избранники скорректировали правила и стоимость продажи муниципальных земельных участков под зданиями, которые находятся в собственности физических и юридических лиц. Это привлечет дополнительные средства в бюджет, которые направят на социальные обязательства.

«Принятые решения положительно повлияют на социально-экономическое развитие нашего городского округа. Мы видим запросы жителей о конкретных изменениях и делаем все, чтобы реагировать на них системно и своевременно», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Во время заседания приняли решение включить бюст участника Великой Отечественной войны, первого директора школы № 8 Василия Матвеева в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов России. Необходимые для этого документы в ближайшее время подготовят специалисты администрации.