Совет депутатов утвердил новую структуру администрации в Химках

В Химках прошло плановое заседание Совета депутатов с участием главы округа Инны Федотовой. По его итогам утверждена обновленная структура администрации, направленная на повышение эффективности управления.

На заседании депутаты рассмотрели вопросы, которые влияют на работу муниципальных служб и уровень предоставляемых услуг жителям. Основное внимание уделили изменениям в системе управления администрацией.

Принятый документ закрепляет распределение обязанностей между заместителями главы округа. Каждое направление теперь имеет четко определенную зону ответственности. Это должно ускорить принятие решений и снизить риск пересечения функций между подразделениями.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что изменения направлены на практический результат.

«Когда каждый отдел работает слаженно, жители быстрее получают необходимые услуги», — сказал он.

В администрации рассчитывают, что новая структура позволит повысить качество работы и создать более понятную систему взаимодействия между службами. Отдельное внимание уделено условиям труда сотрудников и организации их деятельности.

Решения, принятые депутатами, ориентированы на улучшение работы органов местного самоуправления и повышение качества жизни в округе.