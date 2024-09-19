Совет депутатов утвердил дополнительные меры социальной поддержки в Балашихе

Еще пять категорий учителей в Балашихе будут получать выплаты. Вопрос социальной поддержки обсудили на заседании окружного Совета депутатов.

В Балашихе состоялось 67-е заседание под руководством председателя Совета депутатов Балашихи Геннадия Попова. На нем обсудили 20 вопросов.

Участники поговорили о компенсации расходов по оплате найма и поднайма жилья педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений округа. С этого учебного года они получают дополнительные ежемесячные выплаты: 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 20 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру.

«Мы дополнительно ввели пять категорий учителей, которые были не учтены в региональных выплатах. Новые выплаты будут идти из муниципального бюджета. Их получат именно те педагоги, которые придут работать в Балашиху и будут снимать жилье. Наем жилья им будет компенсироваться. Это учителя иностранных языков, истории и обществознания, географии, технологии и физической культуры», — прокомментировал Геннадий Попов.

Также на встрече депутаты назначили дату публичных слушаний. Внесение изменений и дополнений в устав Балашихи обсудят 5 октября.

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