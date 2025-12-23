Совет депутатов утвердил бюджет Одинцовского округа на 2026 год

Очередное заседание муниципального Совета депутатов прошло в Одинцовском округе. Основной темой повестки стало утверждение окружного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Публичные слушания по проекту основного финансового документа муниципалитета прошли еще 3 декабря. После этого бюджет был доработан с учетом поступивших предложений и в итоге общий объем доходов в 2026 году составит 44,84 миллиарда рублей, в 2027 и 2028 годах — соответственно 41,64 и 43,56 миллиарда.

Расходы бюджета на 2026 год превысят 47 миллиардов рублей. Наибольшие предусмотрены на социально ориентированные программы: «Образование» — почти 17 миллиардов рублей, «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» — более шести миллиардов, «Формирование современной комфортной городской среды» — шесть миллиардов, «Чистый округ» — три с половиной миллиарда, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» — свыше двух миллиардов рублей.

Депутаты единогласно поддержали финансовый документ. Кроме того, на заседании было принято решение направлять доходы, полученные от платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в муниципальный дорожный фонд.