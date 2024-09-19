Совет депутатов Солнечногорска начал работу в новом составе
Первое заседание обновленного состава Совета депутатов городского округа прошло в Солнечногорске. Председателем Совета избрали Марину Веремеенко, заместителем — Ольгу Гончар.
На заседании были приняты важные решения, касающиеся пятилетней работы представительного органа власти. Глава муниципалитета Константин Михальков призвал депутатов к открытости в общении с жителями как на личных встречах, так и в социальных сетях, акцентировав внимание на необходимости оперативно реагировать на запросы и работать совместно.
«Поздравляю коллег по партии „Единая Россия“ с назначением, уверен, что мы вместе сможем достичь целей, которые перед нами ставит президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и все жители городского округа. Доверие людей — это самое главное», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Марина Веремеенко подчеркнула, что депутаты в первую очередь сосредоточатся на социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве округа.
«Я хочу поблагодарить жителей городского округа Солнечногорск за то, что пришли на выборы, отдали свои голоса и избрали депутатский корпус. Депутатский корпус очень важен для развития городского округа Солнечногорск. Планов очень много», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.
По итогам голосования, прошедшего с 6 по 8 сентября, в Совет депутатов округа были избраны 25 человек. Шесть из них прошли по партийным спискам «Единой России», а остальные представители — по одному от других парламентских партий. Кроме того, 12 одномандатников выдвигались от «Единой России», а двое стали самовыдвиженцами.
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