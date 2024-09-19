Совет депутатов Солнечногорска начал работу в новом составе

На заседании были приняты важные решения, касающиеся пятилетней работы представительного органа власти. Глава муниципалитета Константин Михальков призвал депутатов к открытости в общении с жителями как на личных встречах, так и в социальных сетях, акцентировав внимание на необходимости оперативно реагировать на запросы и работать совместно.

«Поздравляю коллег по партии „Единая Россия“ с назначением, уверен, что мы вместе сможем достичь целей, которые перед нами ставит президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и все жители городского округа. Доверие людей — это самое главное», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.