Совет депутатов Щелкова избрал главой городского округа Андрея Булгакова

После рассмотрения кандидатур, представленных конкурсной комиссией, депутаты единогласно проголосовали за Андрея Булгакова. В 2020-м году он заступил на должность главы округа и сразу же обозначил ряд неотложных задач.

В основе всех реализованных его командой проектов — постоянно растущие экономические показатели. За эти годы реализованы программы по благоустройству, проведены работы в сфере ЖКХ, модернизирована дорожно-транспортная сеть, построены шесть новых школ и детский сад, в этом году планируется открыть еще один. Обновлены спортивные и культурные объекты, которые стали местами притяжения для жителей всех возрастов.

Депутаты высоко оценили работу главы и единогласно, все 25 человек, проголосовали за кандидатуру Андрея Булгакова.

«Сколько бы ни было сделано, главной целью остается оцифровка каждого дома и двора, понимание желаний и проблем жителей, и искренний энтузиазм, чтобы их решать. Это основной курс нашей команды, который станет основой для дальнейших перемен. Щелково — лучший город, и это должно, а значит и будет — чувствоваться во всем», — отметил Булгаков.