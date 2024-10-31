Совет депутатов Одинцова утвердил состав председателей постоянных комиссий

На очередном собрании Совета депутатов Одинцовского городского округа утвердили новый состав председателей постоянных комиссий. Теперь в муниципальном парламента их будет одиннадцать.

Список кандидатов новых председателей озвучила заместитель главы Одинцовского округа Мария Бажанова.

«В целях повышения эффективности деятельности Совета депутатов Одинцовского городского округа предлагается утвердить следующих председателей постоянных комиссий: по бюджетной и налоговой политике — Зимовец Михаил Олегович; по земельно-имущественным отношениям — Цуцков Олег Владимирович; по градостроительству, жилищным отношениям и дорожной деятельности — Грабарчук Ирина Николаевна; по коммунальному хозяйству и благоустройству — Чамурлиев Павел Самсонович; по экологии и охране окружающей среды — Дейвис Светлана Николаевна; по общественной безопасности — Клявинь Вячеслав Борисович; по социальной политике и делам ветеранов — Ермакова Ольга Владимировна; по культуре, туризму и спорту — Виницкий Владимир Львович; по образованию и молодежной политике — Одинцова Татьяна Викторовна; по инвестиционной политике, потребительскому рынку и предпринимательству — Семин Владимир Геннадьевич; по депутатской этике, регламенту, законности и развитию местного самоуправления — Киреев Вячеслав Иванович», — сообщила Мария Бажанова.

Во время заседания также избрали депутатов, которые на постоянной основе будут осуществлять свои полномочия. Помимо этого, обсудили вопрос назначения председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского округа, которым стал Никита Ермолаев.

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