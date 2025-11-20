Совет депутатов Наро-Фоминска обсудил проект бюджета на 2026–2028 годы

Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа прошел 18 ноября, на котором были рассмотрены ключевые для развития округа вопросы. Все предложения были приняты.

Среди основных решений проекты Устава округа и бюджета на 2026–2028 годы. По этим важным документам будут проведены публичные слушания, чтобы учесть мнение жителей.

Обновлены положения о работе с молодежью, культурой и спортом, а также об увековечении памяти защитников Отечества. Одобрена установка памятного знака «Город-Воин. Город-Труженик» в Наро-Фоминске у делового центра «Гермес». Памятник станет новым символом памяти и уважения не только к солдатам, но и ко всем жителям, кто ковал победу в тылу и восстанавливал город.

Автомобильные дороги по улице Кольцевая в Наро-Фоминске и в деревне Турейка (от дома № 7) переведены в муниципальную собственность. Теперь их содержание и ремонт будут финансироваться из бюджета округа, что позволит более эффективно поддерживать их в нормативном состоянии и повысит качество обслуживания для жителей.

Работа по развитию Наро-Фоминского округа продолжается. Следующие заседания будут не менее важными и продуктивными.