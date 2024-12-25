Совет депутатов Лобни утвердил бюджет на 2025 год

Итоговое заседание Совета депутатов городского округа состоялось перед новогодними праздниками. Народные избранники обсудили бюджет муниципалитета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что при составлении проекта бюджета были изучены все проблемы в городском округе и по каждой из них разработали решение.

«Что-то нам удастся выполнить в короткие сроки, какие-то задачи требуют более длительного времени», — рассказала руководитель муниципалитета.

По ряду программ было увеличено финансирование. Выделенная на благоустройство сумма выросла практически вдвое, в нее заложены расходы на ремонт и обустройство игровых и спортивных площадок. Предусмотрены также траты на ремонт многоквартирных домов. Планируется выполнить большой объем работ по приведению в порядок асфальтового покрытия на дворовых территориях.

Кроме того, выделены средства на установку газового обогрева футбольного поля стадиона «Москвич» и разработку проектов организации дорожного движения.