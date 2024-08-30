Совет депутатов Красногорска возобновил работу после летнего перерыва

Первое заседание Совета депутатов городского округа Красногорск после летнего перерыва провел председатель Сергей Трифонов. Обсудили проведение Дня города, а также Положение о сельских старостах.

Заседание начали с исполнения гимна Российской Федерации. Депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин», наградят жителей в День города.

Также рассмотрели вопросы, касающиеся Положения о сельских старостах.

«Сегодня был принят документ, который узаконивает их статус, предоставляет материальную поддержку и определяет порядок выборов. Старосты сельских поселений теперь имеют официальный статус», — рассказал председатель Совета Депутатов Сергей Трифонов.

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