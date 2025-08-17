Совет депутатов Коломны присвоил звание «Почетный гражданин» двум жителям Озер

Еще двух жителей Озер удостоили звания «Почетный гражданин городского округа Коломна». Награды получили Александр Дудаков и Валентина Никифорова.

Заслуженного работника культуры Александра Дудакова удостоили звания «Почетный гражданин городского округа Коломна» за многолетнюю работу в своей профессиональной сфере. Он посвятил воспитанию молодых талантов более 50 лет.

Александр Дудаков работал учителем музыки, заместителем директора и директором детской музыкальной школы. Он инициировал строительство нового здания музыкальной школы в Озерах, куда она переехала из Дворца культуры «Текстильщик» в 1989 году.

Александра Дудакова неоднократно избирали депутатом Совета депутатов Озерского района и председателем Общественной палаты города. Он возглавлял профсоюз работников культуры 15 лет.

Почетное звание также присвоили председателю местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Валентине Никифоровой. Она руководит организацией уже почти 20 лет.

Активную позицию Валентины Никифоровой множество раз отмечали различными наградами. Почетная жительница городского округа Коломна внесла большой вклад в объединение и поддержку старшего поколения. Помимо этого, Валентина Никифорова регулярно участвует в сборах гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.