Совет депутатов избрал почетного гражданина городского округа Мытищи

Очередное заседание окружного Совета депутатов состоялось 18 июля в Мытищах. Участники рассмотрели порядка 10 рабочих вопросов, а также присвоили ветерану МВД Татьяне Бельмачевой звание «Почетный гражданин городского округа Мытищи».

Депутаты утвердили льготу по земельному налогу учреждениям здравоохранения Московской области, находящимся на муниципальных территориях. Таким образом, полностью освободили их от уплаты налога.

«В результате высвобожденные средства могут быть направлены на развитие больницы, поликлиник, закупку дополнительных лекарств», — подчеркнул председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Участники заседания установили размер оплаты за аренду жилого помещения муниципального и государственного жилищного фонда на территории округа.

Также депутаты единогласно выбрали кандидата на звание «Почетный гражданин городского округа Мытищи».

«Ветеран МВД Татьяна Владимировна Бельмачева известна многим мытищинцам. Это человек, отдавший службе в системе предотвращения правонарушений подростков более сорока лет. Она и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, активно участвует в жизни городского округа. Своей жизненной позицией и открытым добрым сердцем она завоевала уважение многих тысяч наших жителей», — отметил Гореликов.

Награду Татьяне Владимировне вручат на Дне города. А следующее заседание Совета депутатов состоится 15 августа.

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