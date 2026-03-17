Совет депутатов Химок утвердил меры по развитию инфраструктуры округа

На заседании приняли решения, направленные на модернизацию коммунальной системы, поддержку общественной безопасности и развитие спорта. Участие в работе приняла глава округа Инна Федотова.

Парламентарии рассмотрели ряд ключевых вопросов, касающихся жизнеобеспечения и дальнейшего развития муниципалитета.

Одним из главных решений стала передача акций ресурсоснабжающей организации «Химкинский водоканал» в собственность Московской области. Как пояснили в Совете депутатов, это позволит привлечь дополнительные инвестиции для масштабной модернизации систем водоснабжения и водоотведения округа, что напрямую повлияет на качество коммунальных услуг для жителей.

Также депутаты поддержали укрепление общественной безопасности. На баланс муниципалитета передано 154 комплекта обмундирования для народных дружинников. Активисты, которые помогают обеспечивать правопорядок на массовых мероприятиях и городских праздниках, получат новое оснащение для более эффективной работы.

Кроме того, обновится материально-техническая база спортивной школы. В собственность округа поступило 19 единиц современного спортивного оборудования, которые направят в спортивную школу имени Горелова. Это позволит улучшить условия тренировок и подготовки юных спортсменов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что принятые решения носят системный характер. По его словам, в округе усиливают коммунальную инфраструктуру, поддерживают безопасность и создают дополнительные возможности для развития спорта. Он подчеркнул, что это последовательная работа, направленная на повышение качества жизни горожан.