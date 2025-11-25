Совет депутатов Домодедова рассмотрел проект бюджета на 3 года

Очередное заседание совета депутатов состоялось в городском округе. Повестка включала восемь вопросов, основными из которых стали обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года, предложение о введении туристического налога и утверждение нового состава молодежного парламента.

Заместитель главы Домодедова, начальник управления экономического развития Наталья Богачева представила параметры бюджета и озвучила предложение о введении туристического налога с 2026 года. Согласно проекту, ставка составит 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% — начиная с 2029 года. В первый год действия налога в бюджет поступит от 80 до 100 миллионов рублей.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин предложил создать отдел капитального ремонта дворовых и общественных территорий, который будет заниматься обновлением проездов, парковок, скверов и элементов благоустройства. На заседании также обсудили вопросы развития городских территорий, благоустройства и дорожной инфраструктуры.

Депутаты утвердили состав молодежного парламента, в который вошли 15 активных юношей и девушек, которым предстоит участвовать в обсуждении важных решений.