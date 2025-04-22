Совет депутатов Балашихи утвердил отчет об исполнении бюджета за 2024 год

По итогам года доходы городского округа Балашиха составили 28,36 миллиарда рублей, а расходы — 27,27 миллиарда рублей. Более 77% всех средств было направлено на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта.

Председатель совета депутатов Геннадий Попов отметил, что бюджет отражает устойчивый экономический рост округа.

«Рост доходов во многом обеспечен собственными налоговыми и неналоговыми поступлениями. Все социальные обязательства, заложенные на 2024 год, были выполнены», — подчеркнул Попов.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках 19 муниципальных программ и восьми федеральных проектов, охватывающих ключевые направления жизни жителей Балашихи: благоустройство, дорожную инфраструктуру, поддержку молодежи и развитие образования.

В ходе заседания депутаты рассмотрели протест прокуратуры, связанный с отдельными положениями бюджета. Все замечания были учтены, и в устав городского округа внесут необходимые изменения. Кроме того, был заслушан отчет комитета по управлению имуществом за прошедший год. Совет депутатов принял решение о передаче в муниципальную собственность нескольких объектов недвижимости.

Следующее заседание Совета депутатов Балашихи запланировано на 20 мая 2025 года.