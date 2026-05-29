Совещание в Министерстве энергетики: итоги отопительного сезона 2025–2026 годов

В Министерстве энергетики Московской области прошло рабочее совещание, на котором подвели итоги отопительного сезона 2025–2026 годов. В мероприятии участвовали представители муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб и подведомственных учреждений.

Отопительный сезон длился 233 дня — с 22 сентября 2025 года по 12 мая 2026 года. Одно из главных достижений — снижение количества жалоб жителей по вопросам теплоснабжения на 17% по сравнению с прошлым отопительным периодом.

«Для нас это один из главных показателей работы. За этой цифрой стоят не только ремонты и модернизация объектов, но и изменение подходов к управлению отраслью», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На совещании отдельно рассмотрели причины технологических нарушений, которые произошли в течение отопительного периода. Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников разобрал конкретные аварийные ситуации на объектах теплоснабжения, их причины и меры, которые позволяют снизить вероятность повторения подобных случаев. Среди ключевых факторов были отмечены качество эксплуатации оборудования, уровень подготовки персонала, соблюдение регламентов и своевременное проведение профилактических мероприятий.

Особое внимание участники уделили вопросам цифровизации. Директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников рассказал о развитии цифровых инструментов. В настоящее время в Московской области данные о параметрах работы тысяч объектов теплоснабжения поступают в единую систему мониторинга.