Совещание в формате ВКС с губернатором Подмосковья прошло в Серпухове

В Серпухове в онлайн-формате состоялось совещание с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На встрече обсудили итоги проведения мероприятий к 80-летию Победы, вопросы обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий жителей, а также тему уборки и благоустройства территорий.

Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто принял участие организации торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Серпухове звание «Почетный гражданин» присвоили 13 ветеранам, а Николай Козлов стал почетным гражданином Московской области.

Также во время совещания обсудили обеспеченность бесплатными лекарственными средствами льготных категорий жителей муниципалитета. Сегодня в Серпухове работают 11 государственных учреждений здравоохранения, специалисты в две смены с 08:00 до 19:00 выписывают нуждающимся пациентам необходимые препараты, в том числе, с использованием телемедицинских консультаций. Поэтому проблем с обеспечением бесплатными лекарствами нет.

Помимо этого, собравшиеся подвели итоги «Месяца чистоты и благоустройства». На территории округа провели прогребание газонов, ручную уборку смета, мойку контейнерных площадок, механизированное подметание и промывку. В работе задействовали 386 дворников и пять машин спецтехники. Всего порядок в округе наводили силами 32 управляющих организаций.

«Отдельная благодарность жителям, общественным организациям и трудовым коллективам, которые активно включились в проведение субботников», — подчеркнул врип главы Серпухова Алексей Шимко.