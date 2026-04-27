Совещание с регионами на тему социальной поддержки участников СВО прошло в России

Совещание с регионами на тему социальной поддержки участников СВО и их семей прошло в России. На нем обсудили помощь военнослужащим в проактивном режиме в онлайн-формате.

В совещании участвовали советник министра цифрового развития Юлия Никопоренко, замначальника отдела цифровизации госуслуг Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Иван Савченков и другие.

Среди поднятых тем — реализация проекта по цифровой трансформации поддержки участников СВО, а также создание защищенной сети передачи данных фонда «Защитники Отечества».

По итогам встречи регионам рекомендовали подготовиться к подключению интерактивных портальных форм заявлений, завершить внесение изменений в НПА, обеспечить проведение информационных компаний, обеспечить создание профильных межведомственных рабочих групп, организоваться выезд в филиалы фонда и провели обследование помещений с участием заместителей руководителей по направлению IT.