Совещание с главами организаций по вопросам зарплат провели в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищ

В администрации городского округа Мытищи организовали встречу с руководителями организаций. Им напомнили о том, что заработные платы должны соответствовать средним по отрасли.

На заседании отчитались главы мытищниских организаций, в которых уровень заработных плат не соответствует среднеотраслевым нормам. Им напомнили, что оплата труда каждого сотрудника должна быть не ниже средней по отрасли. Вместе обсудили причины недочетов и пути их решения.

По итогам встречи решили проверять руководителей организаций каждую неделю. Мониторинги проведут совместно с налоговой.

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