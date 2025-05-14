Совещание председателей предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ прошло в Подмосковье

Совещание для председателей предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ прошло в Подмосковье. На нем обсудили подготовку к основному периоду сдачи экзаменов.
Мероприятие посвятили организации работы экспертов во время проверки экзаменационных работ, рассказали в Минобразования Подмосковья. Там также поставили основные задачи и определили алгоритм взаимодействия во время процедуры.
«Также председатели поделились опытом организации работы комиссии для повышения ее эффективности», — отметили в ведомстве.
Предметные комиссии Подмосковья ежегодно показывают высокие результаты при проверке работ. В этом году в работе комиссий примут участие более пяти тысяч экспертов.
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