Совещание под руководством губернатора Подмосковья прошло в Серпухове

Основной темой еженедельного совещания, которое проводилось в формате видео-конференц-связи, стало регулирование розничной продажи алкогольной продукции. Этот вопрос имеет первостепенное значение для безопасности и здоровья жителей муниципалитета.

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказали о мерах, которые проводятся в Серпухове в области регулирования торговли спиртным. Проводится мониторинг объектов, торгующих алкоголем в зонах, где запрещена его продажа. Также выявляются заведения, продающие крепкий алкоголь без лицензии.

Кроме того, устанавливаются границы прилегающих территорий, где не допускается розничная продажа спиртного. Расстояние от школ, колледжей, вузов и детских садов должно составлять 100 метров, от медицинских учреждений — 70 метров, от спортивных объектов — 30 метров. Такие меры помогут создать более безопасную среду для жителей городского округа, а также способствовать поддержанию общественного порядка.

На совещании также обсудили политику в отношении трудовых мигрантов. Основной задачей названо информирование о порядке работы с иностранными гражданами для всех, кто оказывает услуги и взаимодействует с ними. Важно помнить, что для контролируемых лиц существуют определенные ограничения, которые необходимо соблюдать.