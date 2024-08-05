Совещание под руководством губернатора Подмосковья прошло в Пушкино

На еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева в Пушкинском городском округе обсудили темы подготовки к учебному году, отопительному сезону, а также ликвидации точек незаконной торговли. Центральной стала тема образования: свыше 40 тысяч школьников пойдут в этом году в 23 образовательных учреждения.

Вопросы подготовки к новому учебному году затронули на еженедельной встрече под председательством губернатора Подмосковья, которая прошла в Пушкино. Отдельное внимание уделили теме безопасности. Все 60 пешеходных переходов округа, расположенных вблизи образовательных учреждений, приводят в порядок. Более 40 640 школьников будут в этом году обучаться в 23 образовательных комплексах. Для них уже закупили 155 685 экземпляров учебников.

В школы Пушкинского городского округа привлекают педагогов. Всего в округе работают 1760 учителей, а к началу учебного года штат пополнят еще 15.

«Для учителей топ-7 предметов доступна компенсация за найм жилья, также предоставляются льготные абонементы в фитнес-центры и медицинское обследование», — поделился глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Также в округе сносят незаконные торговые точки. Например, за прошлый месяц ликвидировали пять таких объектов. С помощью камер «Безопасный регион» устранили примерно 95% подобных нарушений. Особенно тщательно торговые точки проверяют рядом с учреждениями образования.

В Пушкинском городском округе готовят здания и системы ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. На объектах проводят противоаварийные тренировки и гидравлические испытания.

Кроме этого, в Ивантеевке капитально ремонтируют тепловые сети, в котельных в Лесном и Софрино обновляют котловое и насосное оборудование, а в котельной микрорайона Детская меняют аккумуляторный бак.

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