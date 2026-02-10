Совещание по зимней уборке города и плану мероприятий прошло в Серпухове

10 февраля глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили зимнюю уборку, вывоз отходов и план памятных мероприятий на ближайшие дни.

Ключевой темой стало зимнее содержание города. Главная задача — ежедневная точечная уборка наледи для предотвращения подтоплений и падения сосулек, особый контроль ведется за социальными объектами.

В зоне ответственности ГБУ МО «Мосавтодор» находится 443,4 км дорог. В пиковые моменты на линии работает 44 единицы спецтехники, в ежедневном режиме — более 30 машин. В ручной уборке задействовано 30 человек. С улиц Ворошилова, 1-й Московской, Звездной и Борисовского шоссе уже вывезено более 8150 м³ снега. Запас пескосоляной смеси превышает 12 тысяч тонн, что достаточно для 30 циклов обработки дорог.

По вывозу ТКО в усиленном режиме ежедневно работают 19 единиц спецтехники. Общий объем вывезенных отходов этой зимой составил 68 700 м³. За зиму отремонтировали 47 и установили 12 новых контейнеров. Организована оперативная расчистка подъездов к контейнерным площадкам и установка запрещающих парковку знаков.

Текущая неделя посвящена 37-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 13 февраля памятные мероприятия пройдут в 12:00 у памятника «Скорбящий воин» в поселке Пролетарский и в 14:00 на Звездной площади в Серпухове и в Парке Победы в Пущино. 14 февраля в парке имени Олега Степанова состоится семейный фестиваль «Тепло».