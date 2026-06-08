Совещание по здравоохранению и благоустройству провели в округе Пушкинский

Под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева 8 июня прошло совещание, на котором рассмотрели ряд важных тем, касающихся системы здравоохранения и благоустройства дворовых территорий в округе Пушкинский. Особое внимание уделили работе амбулаторно-поликлинического звена, на которое сегодня приходится значительная нагрузка.

В округе продолжается последовательная модернизация объектов здравоохранения, оказывается поддержка медицинским работникам. Важным событием для округа стало появление ангиографа. Для работы на новом оборудовании удалось привлечь высококвалифицированные кадры из Москвы.

6 июня с большой рабочей повесткой округ посетил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. В ходе встречи оценили ход капитального ремонта взрослой поликлиники № 1 в Пушкино, а также строительство новой детской поликлиники на проезде Розанова.

В округе Пушкинский продолжается ремонт дорожной сети. В 2026 году запланировали ремонт 11 муниципальных дорог. Уже завершили работы на трех участках: проспекте Маяковского в Ивантеевке, улице Учинской и Акуловском шоссе в Пушкино. Высокими темпами продолжается ямочный ремонт — на сегодняшний день выполнили 94% от общего объема работ.

«Особое внимание уделяем благоустройству дворовых территорий. В этом году обновим 14 дворов, благоустроим 26 народных троп и установим 17 новых детских игровых комплексов», — отметил глава округа Максим Красноцветов.