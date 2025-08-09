Совещание по вопросу внедрения агроклассов на базе школ прошло в Зарайске

Круглый стол на тему образования провели в Зарайске. На нем обсудили, как в округе можно обеспечить кадровый потенциал для агропромышленного комплекса.

В мероприятии поучаствовали руководители образовательных учреждений, представители сельскохозяйственных предприятий, вузов, финансовых учреждений, а также Ассоциации школьного кластера по содействию развитию инженерного образования среди молодежи и опережающей подготовке технологических лидеров.

«Зарайск — преимущественно сельскохозяйственный. И обеспечение кадрового потенциала для агропромышленного комплекса является одной из приоритетных задач округа. При этом именно школы могут сыграть важную роль в формировании профессиональных предпочтений учащихся», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Участники озвучили, как можно модернизировать учебные процессы в этом направлении, как ввести в обучение больше практики. На встрече оценили успешные кейсы: к примеру, работу школьников на приусадебных участках.

«Агрообразование — это процесс, который должен объединить школу с вузом, школу — с сельхозпредприятием. Первые шаги в реализации будут сделаны уже в ближайшее время: с руководителями школ, от которых зависит внедрение агроклассов, совместно с вузами, в частности, Рязанским агротехнологическим университетом имени Костычева, Российским государственным аграрным университетом — МСХА имени К. А. Тимирязева, рассмотрим планы мероприятий и программы сопровождения», — добавила начальник управления образования администрации Зарайского округа Елена Прокофьева.