Совещание по вопросу строительства объектов образования прошло в Одинцове

Глава округа сообщил, что сейчас в муниципалитете одновременно возводятся шесть школ и три детских сада. За счет бюджетных средств строят школы в Звенигороде на 1,1 тысячи мест и в поселке Новоивановское на 950 мест. За счет «внебюджета» возводят две школы в Одинцове на 825 и 1,1 тысячи мест, в селе Лайково на 1,1 тысячи мест и поселке Заречье на 750 мест.

«На днях мы открыли новый детский сад на 60 воспитанников в жилом комплексе Одинцово-1. В апреле на этой же территории будет достроен и открыт еще один подобный сад», — отметил глава округа.

Подробнее о строительной готовности дошкольных учреждений доложили представители подрядных организаций.