Совещание по вопросам ЖКХ прошло в Павловском Посаде

Рабочая неделя в Павловском Посаде началась с оперативного совещания под руководством главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова. На нем обсудили ход подготовки к зиме.

Сейчас «Мособлводоканал» устраняет несколько крупных техинцидентов, основные силы сосредоточены в Павловском Посаде (улицы Щорса, Тимирязева), Электрогорске (улица Ленина) и Больших Дворах (улица Спортивная). Глава поручил держать его в курсе сроков работ и сразу после их завершения запускать дома, чтобы вечером жители уже ощущали тепло. Также коммунальщикам необходимо оперативно восстановить благоустройство после земляных работ на детских площадках и во дворах до наступления холодов.

«Задачу по обеспечению теплом самых уязвимых категорий населения мы выполнили. Вместе с тем активно продолжаем работу по жилому фонду», — отметил Денис Семенов.

По словам главы, все социальные объекты — школы, детские сады, больницы и поликлиники — уже отапливаются на 100%.

Отдельно была отмечена недопустимая ситуация с частной управляющей компанией «Победа» по адресу улица Вокзальная, дом 4: ресурс подан, но в квартирах по-прежнему нет тепла. Денис Семенов дал поручение профильным службам взять этот случай на особый контроль и обязать УК немедленно выполнить свои обязательства перед жителями.

Глава округа также обратил внимание на увеличение нагрузки на сети «Мособлэнерго» — она уже выросла на 20–25% — и потребовал держать вопрос под контролем, чтобы не допустить отключений. В рамках подготовки к зиме муниципалитет законсервирует фонтаны и заменит брусчатку в сквере у Дома молодежи в Электрогорске.

«На следующей неделе лично проверю готовность нашей техники и запасы песко‑соляной смеси к зимнему сезону. Продолжаем наводить порядок в округе», — резюмировал Денис Семенов, добавив, что дорожные службы приведут в порядок исписанные вандалами автобусные павильоны и пожелав всем продуктивной недели.