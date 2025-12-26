Совещание по вопросам ЖКХ прошло в Химках

В Химках состоялась встреча с представителями всех управляющих компаний округа, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Основное внимание уделили уборке снега, содержанию контейнерных площадок и оперативной реакции на обращения жителей.

Совещание провели в пресс-центре «Арена Химки», где обсудили подготовку к зимним условиям и актуальные вопросы ЖКХ.

«Про жилищный надзор и работу управляющих компаний знаю многое, очень погружен в эту сферу», — отметил первый заместитель главы Химок Александр Боровков.

На встрече обсудили готовность техники к снегопадам, оперативную уборку дворов и проездов, а также быструю реакцию на просьбы жителей. Отдельно рассмотрели график вывоза мусора в праздничные дни: по опыту прошлых лет пик нагрузки на контейнерные площадки ожидается 3 января.

Участники подчеркнули, что все службы округа готовы работать в усиленном режиме.