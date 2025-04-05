Совещание по вопросам ЖКХ прошло в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Глава округа Михаил Собакин обсудил с работниками ресурсоснабжающей и подрядных организаций ход программы по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения муниципалитета. Работы реализуются по поручению губернатора Андрея Воробьева и при поддержке правительства Московской области.

На котельных работы будут вести три подрядные организации, на тепловых сетях четыре. На объектах приступили к выполнению демонтажа в части незадействованного оборудования. Специалисты готовят площадки под установку новых котлов.
Особое внимание уделят основным котельным № 1 и 2, которые отапливают город. На следующей неделе подрядчик должен предоставить договоры на закупку оборудования с графиком поставки. К концу месяцу рабочие уже выйдут на объекты.
Также приступили к капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1. Там проложат более 180 метров новых труб для подачи тепла и горячего водоснабжения.

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