Совещание по вопросам ЖКХ прошло в Чехове

На котельных работы будут вести три подрядные организации, на тепловых сетях четыре. На объектах приступили к выполнению демонтажа в части незадействованного оборудования. Специалисты готовят площадки под установку новых котлов.

Особое внимание уделят основным котельным № 1 и 2, которые отапливают город. На следующей неделе подрядчик должен предоставить договоры на закупку оборудования с графиком поставки. К концу месяцу рабочие уже выйдут на объекты.

Также приступили к капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1. Там проложат более 180 метров новых труб для подачи тепла и горячего водоснабжения.