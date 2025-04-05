Совещание по вопросам ЖКХ прошло в Чехове

Глава округа Михаил Собакин обсудил с работниками ресурсоснабжающей и подрядных организаций ход программы по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения муниципалитета. Работы реализуются по поручению губернатора Андрея Воробьева и при поддержке правительства Московской области.
На котельных работы будут вести три подрядные организации, на тепловых сетях четыре. На объектах приступили к выполнению демонтажа в части незадействованного оборудования. Специалисты готовят площадки под установку новых котлов. Особое внимание уделят основным котельным № 1 и 2, которые отапливают город. На следующей неделе подрядчик должен предоставить договоры на закупку оборудования с графиком поставки. К концу месяцу рабочие уже выйдут на объекты. Также приступили к капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1. Там проложат более 180 метров новых труб для подачи тепла и горячего водоснабжения.
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