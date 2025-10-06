Совещание по вопросам ЖКХ и капитального ремонта прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собравшиеся обсудили начало отопительного сезона и планы по капитальному ремонту.

В муниципалитете отопительный сезон начался в штатном режиме. Сегодня тепло подали во все социальные объекты и многоквартирные жилые дома. В 70 котельных, 28 центральных тепловых пунктах и на 314,5 километрах тепловых сетей провели планово-предупредительные работы.

Аварийная служба и диспетчерский пункт полностью готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Помимо этого, в текущем году отремонтировали 169 многоквартирных домов. Там обновили крыши, фасады, укрепили фундаменты. В 87 домах установили умные узлы регулирования тепла.

Отметим, что в планах на 2026 год — увеличение объема ремонтных работ для дальнейшего повышения качества жизни жителей городского округа Серпухов.