Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства прошло в Серпухове

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. Собравшиеся обсудили вопросы вывоза мусора и качества содержания контейнерных площадок, благоустройства территорий, газификации населенных пунктов и другие.

Основными темами, по которым с 3 по 9 апреля в администрацию обращались жители Серпухова, были: вывоз отходов и состояние контейнерных зон, начисление оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства, дорожный ремонт, улучшение качества медицинских услуг, благоустройство дворов и общественных пространств.

Врип главы Серпухова рассказал на совещании и о том, как в округе реализуют программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». В нее включили 22 населенных пункта муниципалитета. После того, как построят газопровод, жители смогут провести в дома газ по программе социальной газификации. Сегодня подали уже 4032 заявки, обустроили 3864 ввода, газ пустили в 2332 домовладения.

Упомянули на встрече также о важных событиях предстоящей недели. Итоги I и II туров конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» подведут 16 и 18 апреля, а 19 апреля в 23:00 православные жители в храмах Серпухова встретят светлый праздник Пасхи.