Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства прошло в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов 23 июня провел очередное оперативное совещание с руководителями ключевых муниципальных служб. В ходе встречи обсуждались важные вопросы, связанные с деятельностью администрации и улучшением качества жизни жителей округа.

Особое внимание было уделено проблеме качества воды, которая остается одной из приоритетных тем. Для ее решения к работе подключается Роспотребнадзор, чтобы с помощью профессионального подхода исправить ситуацию. Ответственным ведомствам поручено усилить сотрудничество с Мособлводоканалом.

Также было сделано замечание представителям Мосавтодора за недостаточную оперативность в уборке мусора с региональных дорог. Данный вопрос требует незамедлительного решения для соблюдения планов по благоустройству территории.

В сфере благоустройства Филипп Ефанов поручил держать под постоянным контролем покос травы, уборку поросли и проведение ямочного ремонта во дворах. Было подчеркнуто, что работы должны выполняться регулярно и качественно.

Отдельно обсудили ход ремонта дорог: активно продолжается строительство тротуаров, в частности на переулке Игнатьевском, улице Урицкого и к парку «Меленки». Также завершено нанесение дорожной разметки на улице Ленина.

Первый заместитель главы напомнил о предстоящей встрече с жителями в формате выездной администрации, которая состоится 26 июня в 17:00 в Доме культуры Электрогорска. Все желающие смогут задать вопросы и внести предложения.

В завершение совещания Филипп Ефанов поблагодарил сотрудников муниципальных служб за проделанную работу и выразил уверенность в своевременном выполнении всех поставленных задач. Главной целью остается создание комфортных условий для жизни каждого жителя округа.