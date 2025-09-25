Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства прошло в Можайске

На оперативном совещании собрались сотрудники администрации Можайска, заведующие теротделов и руководители муниципальных служб. Глава округа Денис Мордвинцев обсудил с ними готовность коммунальной системы к осенне-зимнему периоду, вопросы благоустройства и ремонта дорог.

Главной темой встречи стало начало отопительного сезона. Гидравлические испытания на объектах теплоснабжения уже выполнили. Специалисты проверили свыше 160 километров сетей. Готовность жилого фонда к отопительному периоду составила 99,7%. Сейчас тепло начали подавать в здания социальной сферы и многоквартирные дома.

Отдельное внимание на совещании уделили теме благоустройства Можайского муниципального округа. Детские игровые площадки, пешеходные коммуникации, линии наружного освещения и контейнерные площадки должны быть современными и безопасными.

Затронули на мероприятии и тему обновления дорожной инфраструктуры. Так, в текущем году отремонтировали 13 муниципальных автомобильных дорог протяженностью свыше 14 километров. В рамках текущего содержания дорог устранили более 1900 дефектов асфальтового полотна. Во время ремонта специалисты все чаще применяют более современный и эффективный способ замены покрытия дорожными картами.

Также собравшиеся обсудили программу реконструкции муниципальной сети на 2026 год. В планах — ремонт 14 дорог общей протяженностью свыше 13 километров.