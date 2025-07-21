Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства прошло в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подвел итоги совещания под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. На нем обсудили план работы на неделю.

В центре внимания были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, включая капитальный ремонт лифтов и внедрение электронного голосования.

«В рамках региональной программы Московской области по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Ленинского округа мы достигли значительных результатов. За период с 2014 по 2024 годы произвели замену 382 лифтов в 105 многоквартирных домах. В текущем году, в связи с отсутствием оборудования со сроком эксплуатации 25 лет, лифтов, подлежащих ремонту, нет», — сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Отметим, в 2026 году планируется заменить шесть лифтов, в 2027-м — восемь, а в 2028-м — 32 лифта. Управление жилищным фондом Ленинского округа охватывает 1193 многоквартирных дома общей площадью 13,7 миллионов квадратных метров. Обслуживание осуществляют АО «УК ЖКХ» (503 дома), МБУ «Благоустройство» (21 дом), частные управляющие компании (609 домов) и товарищества собственников жилья (45 домов).

Особое внимание уделяется цифровизации управления. В соответствии с поручением губернатора реализуется программа перехода половины жилого фонда на электронные общие собрания собственников через систему ГИС ЖКХ. По итогам второго квартала 45 домов уже используют электронное голосование, а в 64 домах инициированы общие собрания — это около 11% от общей площади жилого фонда.

Завершить переход планируют к 30 сентября 2025 года.