Совещание по вопросам здравоохранения провели в администрации Балашихи

Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов и заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский провели встречу с жителями округа в формате открытого диалога. Мероприятие состоялось с целью обсудить актуальные вопросы качества медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, а также темы льготного лекарственного обеспечения, ремонта медицинских учреждений и открытия новых объектов здравоохранения.

На встрече Михаил Антипов рассказал о мерах, принимаемых для привлечения новых кадров в Балашихинскую больницу, а также о льготах для вновь пришедших сотрудников. Участники встречи смогли задать вопросы в формате живого диалога, что позволило получить развернутые ответы на волнующие жителей темы.

«Сегодня с учетом того, что в сфере здравоохранения сделано много нового, есть что обсудить. У жителей накопилось много вопросов, и мы решили провести отдельную встречу только по медицине. Мы рассказали об изменениях в здравоохранении и ознакомили с процедурой трудоустройства в нашу больницу», — отметил Михаил Антипов.

Следующая встреча по вопросам здравоохранения в формате выездной администрации запланирована на 29 октября в микрорайоне Железнодорожный. Это мероприятие станет продолжением диалога между жителями и медицинскими работниками, направленного на улучшение качества медицинских услуг в округе.

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