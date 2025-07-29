Совещание по вопросам водоснабжения прошло в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел встречу с представителями ключевых служб муниципалитета. На нем обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством.

«Спешу сообщить, что мы переключили центр Павловского Посада на собственные скважины. Ожидается, что это положительно повлияет на качество водоснабжения и стабилизирует подачу ресурса. Теперь основное внимание мы переключаем на Большие Дворы — там предстоит масштабная работа. Я поручил Мособлводоканалу держать эту задачу на особом контроле», — сказал Денис Семенов.

На мероприятии озвучили, что коммунальщики продолжают усиленно готовить дома к отопительному сезону. Сейчас идет опрессовка.

В процессе работы по сезонному благоустройству. Рабочие косят траву, убирают мусор и ремонтируют детские площадки.

Обсудили на совещании тему состояния дорог. Глава муниципалитета отметил, что поручил ДРСУ в жаркую погоду уделять повышенное внимание аэрации дорожного полотна для обеспечения его надежности и комфорта жителей.