Совещание по вопросам трудоустройства людей с ОВЗ прошло в Балашихе

В офисе партии «Единая Россия» на улице Октябрьской в Балашихе состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Участниками обсуждения стали представители местной организации всероссийского общества инвалидов и Ирина Шведова, которая подняла тему выполнения квот на рабочие места для людей с инвалидностью.

Как отметила Ирина Шведова, в Московской области действует закон, обязывающий работодателей создавать рабочие места для людей с ограничениями по здоровью. Компании должны не только выделять такие вакансии, но и ежемесячно отчитываться перед службой занятости о соблюдении квот.

Итогом встречи стало решение организовать в ближайшее время рабочую группу с участием территориального объединения работодателей, торгово-промышленной палаты Балашихи, колледжа «Энергия», коррекционных школ и Ассоциации ветеранов СВО. Цель — повысить доступность рабочих мест для людей с инвалидностью.

Заместитель председателя балашихинского отделения всероссийского общества инвалидов Антон Морозов рассказал, что около 11–12% населения региона имеют инвалидность. В Балашихе это порядка 40 тысяч человек.

По его словам, работа для многих из них — не только финансовая поддержка, но и возможность социальной интеграции. Из 2,5 тысячи членов местной организации более 400 человек нуждаются в трудоустройстве.

Морозов также поделился, что за последнее время более 150 человек с инвалидностью из балашихинского отделения всероссийского общества инвалидов уже нашли работу. Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям администрации, партии «Единая Россия» и общественных организаций число трудоустроенных жителей с ограниченными возможностями продолжит расти, обеспечивая им достойную поддержку и новые перспективы.