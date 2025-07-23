Совещание по вопросам строительства нового спортивного центра прошло в Коломне

В Коломне может появиться современный спортивный комплекс. Производственная компания «АвтоС» намерена построить его рядом со своими цехами на Озерском шоссе.

Глава городского округа Александр Гречищев обсудил эту инициативу с генеральным директором предприятия Александром Тарарышкиным.

По словам заместителя главы Романа Панчишного, бизнесмен предложил благоустроить старое футбольное поле, расположенное рядом с производством, обновить покрытие и обустроить площадки для воркаута. Спортивные объекты, включая теннисные корты, будут открыты для всех желающих. Муниципальные власти поддержали проект.

Напомним, предприятие «АвтоС» работает в Коломне с 1991 года и выпускает широкий ассортимент тягово-сцепных устройств, фаркопов и прицепов для легковых автомобилей, которые успешно продаются по всей России.