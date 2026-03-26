Совещание по вопросам строительства инфраструктурных проектов прошло в Дмитрове

20 марта на очередном «Часе строительства» под председательством главы округа Михаила Шувалова рассмотрели ход работ на объектах капитального строительства, возводимых по федеральным и региональным программам. Основное внимание уделили модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств.

«Реализация каждого из этих проектов имеет для нас особое значение. Мы не просто строим и реконструируем объекты — мы создаем основу для комфортной жизни наших жителей. Модернизация коммунальной инфраструктуры, обновление сетей, строительство очистных сооружений напрямую влияют на качество услуг, которые получают люди, — подчеркнул Михаил Шувалов. — Поэтому важно контролировать сроки и качество работ на всех этапах».

Директор МКУ «Управление капитального строительства Дмитровского муниципального округа» Владимир Мясников доложил о текущем состоянии дел. В рамках программ Министерства ЖКХ Московской области в этом году запланированы реконструкция очистных сооружений в селе Орудьево (сейчас идут процедуры межевания) и капитальный ремонт сетей водоснабжения в Яхроме (уточняется сметная документация). Ключевым событием станет начало строительства новых очистных сооружений в Дмитрове — подрядная организация уже определена.

Особое внимание уделили благоустройству лесопарковой зоны в микрорайоне Строителей в Некрасовском. Работы пока не приняты. Глава округа поручил управлению капстроительства провести детальный осмотр территории после схода снега и обязать подрядчика устранить все выявленные замечания.

Продолжается реализация проекта — победителя Всероссийского конкурса Минстроя России — реконструкция площади имени генерала Кузнецова в Яхроме. Ведется разработка документации для переноса воздушных линий энергоснабжения в подземные кабельные линии: заявка в «Россети» уже подана.

В этом году продолжаются работы по линии Министерства энергетики Подмосковья: реконструкция теплосетей и строительство модульных котельных. Это обеспечит устойчивое теплоснабжение жителей и абонентов округа.