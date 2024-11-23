Совещание по вопросам социальной газификации прошло в Лосино-Петровском

На рабочем совещании в администрации Лосино-Петровского городского округа рассмотрели ключевые вопросы благоустройства, капитального ремонта и социальной газификации. В центре внимания оказались качество информирования жителей, сроки выполнения работ и решение проблем, связанных с газификацией садоводческих товариществ.

Теперь на каждом объекте капитального ремонта в городском округе установлен баннер со специальным QR-кодом. Наведя на него камеру мобильного телефона, жители могут перейти на страницу в интернете, где подробно описана информация о проводимых работах. Для тех, кто не может воспользоваться QR-кодом, рядом размещен информационный щит с актуальными данными. По мере выполнения ремонта информация будет обновляться.

На совещании также обсудили проблемные участки капитального ремонта. Основные жалобы жителей касаются сроков выполнения работ. «На предстоящем часе ЖКХ мы детально разберем все недостатки с подрядными организациями. Контроль за этим вопросом оставляю за собой», — подчеркнул глава округа.

В рамках программы социальной газификации в округе уже подключено более 3,5 тысячи домовладений. Однако у трех садоводческих товариществ возникли трудности из-за того, что ранее проложенный газопровод находится в их собственности. Команда юристов администрации приступила к поиску решения этой проблемы. «Мы уверены, что совместными усилиями с жителями устраним все препятствия и обеспечим газификацию оставшихся домов», — отметил глава округа.

Администрация городского округа продолжает активно работать над улучшением качества жизни жителей, оперативно реагируя на их обращения и предлагая современные решения актуальных проблем.

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