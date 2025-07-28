Совещание по вопросам содержания территорий прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном видеосовещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе встречи обсуждались вопросы развития энергетического комплекса и содержания территорий.

Отмечено высокое качество работы муниципальных бюджетных учреждений (МБУ), отвечающих за благоустройство и обслуживание городской инфраструктуры. Серпухов вошел в тройку лидеров региона по итогам аттестации руководителей МБУ. Комбинат благоустройства под руководством Кристины Кравченко получил высокий балл — 92 из 100.

Муниципальные учреждения занимаются благоустройством общественных и дворовых территорий, содержанием улично-дорожной сети, а также обслуживанием и ремонтом социальных объектов. Для повышения эффективности работы внедряются современные цифровые технологии: планирование механизированной уборки осуществляется с помощью системы «Яндекс.Вектор», а автоматизация закупок реализована через платформу «1С: Фреш».

В рамках государственной программы «Модернизация системы теплоснабжения на 2023–2027 годы» в округе функционирует 70 котельных с общей протяженностью тепловых сетей 316,16 километра. Сейчас реализуются шесть мероприятий по двум объектам, включенным в областную программу развития инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами. Среди них — строительство блочно-модульных котельных мощностью 24 и 32 МВт и прокладка теплосетей от этих котельных.

Алексей Шимко подчеркнул, что ключевые работы по модернизации теплоснабжения в Пущино запланированы на 2026–2027 годы: реконструкция существующей котельной, возведение новой блочно-модульной котельной № 1, капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-112 до УТ-27 и строительство новых участков тепловых сетей.