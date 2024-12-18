Совещание по вопросам соблюдения прав предпринимателей прошло в Ногинске

Круглый стол предпринимателей и представителей надзорных органов прошел в конференц-зале Ногинской торгово-промышленной палаты. В нем приняли участие: первый заместитель Ногинского городского прокурора Виктор Пигушин, начальник управления по вопросам потребительского рынка и услуг Сергей Слободской, депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа, координатор партийного проекта «Предпринимательство» Магомет Сакалов.

Особое внимание было уделено защите предпринимателей от плановых и внеплановых проверок контрольно-надзорными органами, оплата или неоплата государственных (муниципальных) контрактов, а также порядок продления срока расследования и содержания под стражей субъектов предпринимательской деятельности. Мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года. Условиями для внеплановой проверки могут послужить, если решение о проверке принято главой ведомства или его заместителем, если на предприятии наблюдается опасность для жизни или здоровья людей, если работа компании представляет угрозу для безопасности страны. Информацию о возможном нарушении ведомство может получить от других структур, от граждан или из СМИ.