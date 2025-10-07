Совещание по вопросам ремонта дорог и подготовки округа к зиме прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации муниципалитета. Собравшиеся обсудили ремонт дорог, подготовку к осенне-зимнему сезону, поведение форума для учащихся и другие вопросы.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в этом году в городском округе Серпухов нанесли 12052 квадратных метров горизонтальной дорожной разметки, установили три проекционных светофора, выполнили ремонт дорожного полотна картами на шести участках, поставили свыше 2,8 километров ограждений.

На двух тысячах квадратных метров дорожного покрытия до конца текущего года завершат работы по ямочному ремонту, обустроят 58 «лежачих полицейских», установят 340 дорожных знаков и 74 светофора, а также проекции пешеходных переходов.

Помимо этого, на совещании обсудили и подготовку к осенне-зимнему периоду в округе. В 70 котельных, 28 центральных тепловых пунктах и на 314,5 километрах тепловых сетей провели планово-предупредительные ремонты, гидравлические испытания и пробные топки.

Социальные объекты и многоквартирные дома в муниципалитете полностью обеспечили телом. Связанные с завоздушиванием систем отопления ситуации устраняют в оперативном режиме по поступающим заявкам.

Затронули на встрече и вопросы образования. Так, с 8 по 10 октября в школе № 17 пройдет первый форум актива для учащихся. Его организуют для развития у детей лидерских качеств и социальной ответственности.

Отметим также, что 11 октября в 17:30 на ледовой арене в поселке Пограничный состоится хоккейный матч чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги.